Fatale Nikolausfeier in Altenheim in Flandern kostete schon 18 Menschenleben

In Seniorenheim "Hemelrijk" in Mol in der Provinz Antwerpen (Foto) wurde Anfang Dezember eine Nikolausfeier für die Bewohner organisiert. Das Problem dabei war allerdings, dass sich die Person, die seinerzeit den Nikolaus gespielt hatte, ein sogenannter „Superspreader“ war. Über 150 Anwesende wurden mit dem Coronavirus infiziert und bis jetzt starben 18 der Bewohner des Heims an den Folgen davon. Inzwischen wurde deutlich, dass die meisten Ansteckungen auf einen einzigen Virenstamm zurückzuführen sind, doch es wurden dort auch weitere Herde festgestellt, wie der Virologe Marc Van Ranst gegenüber VRT NWS erklärte.