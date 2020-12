Sondersendung am Heiligen Abend: "Weihnachten mit 11 Millionen"

Am Heiligen Abend strahlten die fünf größten TV-Sender in Belgien eine gemeinsame Livesendung unter dem Motto „Weihnachten mit 11 Millionen“ aus. Diese einmalige Sendung sollte allen Belgiern in diesen von Corona geprägten Weihnachtstagen einen besonderen Fernsehabend bieten. Dabei wurde aber auch den Corona-Opfern gedacht. Doch das Programm war von einigen schönen Musikdarbietungen durchzogen, von denen wir einige in unseren Videos zeigen.