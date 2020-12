Erste Ladung Impfstoffe von Pfizer am UZ Leuven eingetroffen: "Wir sind einsatzbereit"

Jos Hermans (96) wird der erste Flame sein, die den Impfstoff erhält. Er wohnt im Pflege- und Seniorenzentrum Sint-Pieters in Puurs-Sint-Amands wohnen. In Brüssel wird der erste Impfstoff im Pflegezentrum Notre Dame de Stockel in Sint-Pieters-Woluwe verabreicht, in Wallonien im Pflegezentrum La Bonne Maison de Bouzanton in Mons.

Eine zweite Pilotphase ist für den 30. Dezember geplant. Wenn alles gut geht, werden die Bewohner von vier Pflegeheimen in Flämisch-Brabant am Mittwoch, den 28. Dezember, geimpft. Diese sind 't Spelthof in Binkom, Armonea De Wyngaert in Rotselaar, Edouard Rémy in Leuven und Onze-Lieve-Vrouw in Wezembeek-Oppem.