In Brüssel soll eine stadtteilübergreifende Lasershow das Feuerwerk an Silvester ersetzen

Brüssel will so ein Gefühl der Verbundenheit schaffen, nachdem das traditionelle Feuerwerk wegen des Coronaverbots aufgegeben werden musste. Die Lasershow beginnt um 23:15 Uhr und wird online übertragen, da jeder in der Region Brüssel um 22 Uhr wegen der Ausgangssperre zu Hause sein muss.

Sie wird mit Kameras und Drohnen gefilmt und als Livestream auf der Facebook-Seite der Stadt Brüssel, auf visit.brussels | Visit Brussels, Homepage - agenda.brussels, auf der Website Stad Brussel und auf dem Stadtsender Bruzz übertragen.