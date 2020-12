Neue Details zur Impfstrategie: Krankenhauspersonal im März, Über-65-Jährige im Mai

Die Phase 1A der Impfstrategie umfasst den Schutz der Bewohner in den Altenheimen und des Pflegepersonals. Am Montag werden die ersten Personen in drei ausgewählten Pflegeheimen in den drei Regionen – Flandern, Brüssel, Wallonien - symbolisch geimpft. Die eigentliche Impfstrategie wird am 5. Januar beginnen. Bis Ende Februar hofft die Task Force, die Operationalisierung der Impfstrategie in den Pflegeheimen abzuschließen, so dass ab März das Personal in den Krankenhäusern und der Grundversorgung an der Reihe ist. Diese Phase umfasst auch Heime für Behinderte.