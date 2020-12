Zunahme der Beschwerden über Kieferschmerzen wegen Maske und Corona-Stress

"Mit ein paar einfachen Übungen können Sie die Spannung in Ihrer Kiefermuskulatur senken. Gönnen Sie zum Beispiel Ihrem Kiefer etwas Ruhe, indem Sie ihn in einer Ruheposition halten. Der Mund ist leicht geöffnet, die Zungenspitze liegt am Gaumen an, und die Lippen überlappen sich. Hören Sie vor allem auf, Ihre Maske wieder hochzusetzen, indem Sie Ihren Kiefer hin und her bewegen".