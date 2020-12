Hohes Venn im romantischen Schneekleid: Polizei rät dringend davon ab, hinzufahren

Die belgische Bundespolizei ruft dazu auf, am heutigen Sonntag auf keinen Fall einen Ausflug ins Hohen Venn zu machen. In den letzten Tagen ist auf der Hochebene im Osten des Landes Schnee gefallen, und das lockt in Corona-Zeiten und Weihnachtsferien zahlreiche Schneetouristen aus ganz Belgien in die Region. Infolgedessen kam es gestern, Samstag, zu Staus auf den Straßen in Richtung Baraque Michel und Signal de Botrange und alle Parkplätze waren überfüllt.