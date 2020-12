Sint-Joost-ten-Node: Polizei beendet Lockdownparty in Shisha-Bar mit 46 anwesenden Personen

Am Samstagabend machte die Polizei der Zone Brüssel-Nord einer Lockdownparty mit 46 Personen in einer Shisha-Bar am Haachtsesteenweg in Sint-Joost-ten-Node (Chaussée de Haacht, Saint-Josse-ten-Noode), einer Brüsseler Stadtgemeinde, ein Ende. Alle Anwesenden erhielten einen Strafzettel wegen Verstößen gegen eine Corona-Beschränkung und sie erwartet eine Geldstrafe.