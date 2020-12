Synagoge in Antwerpen: Polizei beendet Samstagabend Gottesdienst mit 77 Anwesenden

Die Synagoge in der Van Spangenstraat in Antwerpen wurde von 47 Erwachsenen und 30 Kindern besucht. "Die Erwachsenen sind identifiziert worden, damit ein Verfahren in die Wege geleitet werden kann", sagte Polizeisprecher Wouter Bruyns. Die Polizei konnte mit Genehmigung die Synagoge betreten und beendete die Versammlung.

Rechtsanwalt David Braun, der auch Sprecher des Forums jüdischer Organisationen ist, hat kein Verständnis dafür, dass die anwesenden Erwachsenen zu einer Geldstrafe verurteilt werden könnten. Ihm zufolge waren bei den gemeinsamen Gottesdiensten in der Synagoge maximal 15 Gläubige anwesend, wie es in der Entscheidung des Staatsrats Anfang dieser Woche festgelegt wurde. "Jeder möchte sich weiterhin zu seinem Glauben bekennen", sagte Braun.

Am Sabbat gehen viele jüdische Gläubige in die Synagoge. "Am Sabbat wollen so viele Menschen wie möglich ihren Glauben praktizieren, also wird das individuell und nicht kollektiv gemacht", sagt David Braun. Wenn diese einzelnen Gläubigen anderthalb Meter voneinander entfernt stehen und eine Maske tragen, sei alles im Einklang mit den Gesundheitsvorschriften, sagt er.

Die jüdische Gemeinde fühlt sich besonders betroffen und im Visier der Justiz. Laut David Braun ist die Polizei zunehmend proaktiv.