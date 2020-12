Vorsicht Kriminelle: Europol warnt vor Betrug mit Corona-Impfstoffen

Die Europäische Kommission hat am vergangenen Montag grünes Licht für den Einsatz der Impfstoffe von Pfizer/BioNTech gegeben. Die meisten von ihnen werden vom belgischen Pfizer-Werk in Puurs gefertigt und abtransportiert. Mehrere Zeitungen haben bereits geschrieben, dass der Transport strengen Sicherheitsmaßnahmen unterliegt, dass die Polizei die Konvois begleitet und dass die Fahrer selbst keinen Zugang zu ihren Ladebuchten haben. Finanzminister Vincent Van Peteghem (CD&V) kündigte am Samstag außerdem an, er habe mit den belgischen Zollbehörden dafür gesorgt, dass die Impfstofflieferungen nicht vom Zoll aufgehalten werden.