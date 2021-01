Brexit-Abkommen: Wie sieht das in erster Instanz für Belgien aus?

Wie könnte Unterstützung aussehen?

Hilfe und Unterstützung wird nicht nur von Belgien bzw. von Ländern und Regionen in Belgien ausgehen, sondern auch von der Europäischen Union. Hier ist ein Unterstützungspaket vorgesehen, dass derzeit mit 5 Mia. € gespeist ist. Daraus werden Regionen und Sektoren gefördert, die am schwersten vom Brexit betroffen sind (auch mit geregeltem Handelsabkommen). Ein Verteilschlüssel über die EU-Mitgliedsländer ist aber noch in Arbeit. Das Belgien hieraus „ein großes Stück von Kuchen absahnen“ kann, steht aber fest, denn gemeinsam mit Irland und den Niederlanden ist unser Land am schwersten vom Brexit betroffen.

Das belgische Bundesland Flandern ergreift zusätzlich eigene Maßnahmen. Hier werden die am deutlichsten betroffenen Regionen, wie die oben erwähnte Provinz Westflandern, unterstützt. Unternehmen, die dort neue Arbeitsplätze schaffen, werden zwei Jahre lang von einem Viertel der steuerlichen Vorauszahlungen befreit. Zudem können betroffene kleine und mittelständische Unternehmen bis zu 50.000 € an Zuschüssen beantragen und die flämischen Landesbehörden werden ihren „Brexit-Helpdesk“, der schon länger besteht, beibehalten, um bei Zollformalitäten und Aufenthaltsgenehmigungen zu helfen.