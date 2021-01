Club Brügge weiter vorne, Trainerentlassung bei Standard und neue ProLeague-Regeln

Club Brügge besiegte die AS Eupen am 19. Spieltag deutlich mit 3:0 und führt die Tabelle weiter an. Der Club hat jetzt 39 Punkte auf dem Konto, 4 mehr als Verfolger KRC Genk. Die Genker verpassten den direkten Anschluss an die Spitze, weil sie gegen Waasland-Beveren nur ein 1:1 zustande brachten. Das gleiche kann vom SC Charleroi gesagt werden. Die „Carolos“ verloren mit 2:1 beim Antwerp FC. Charleroi bleibt Dritter vor dem RSC Anderlecht und Antwerp.

Die Anderlechter scheinen ihre sportliche Krise in den Griff bekommen zu haben und gewannen mit 2:0 gegen Beerschot. OH Löwen strauchelte gegen KV Ostende und verlor die Partie mit 1:2, bleibt also hinter Antwerp und vor Beerschot Tabellen-Sechster.

KV Kortrijk gewann mit 1:0 gegen AA Gent und steht mit 26 Punkten auf Rang 8 vor den Gentern, denen ein vierter Sieg in Folge unter dem neuen Trainer Hein Vanhaezebrouck nicht vergönnt war. Weitere Ergebnisse: Zulte Waregem gegen Cercle Brügge 1:0, KV Mechelen gegen Excel Mouscron 2:1.

Standard Lüttich verlor zu Hause gegen STVV Sint-Truiden mit 1:2. Das war dann das Aus für Coach Philippe Montanier und seinen Assistenten. Nach anhaltend schlechter Leistung und „Angsthasen-Fußball“ war die Sache für Standard CEO Alexandre Grosjean gelaufen. Wer die Lütticher aus der Misere holen soll, ist noch nicht bekannt.