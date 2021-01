Es geht los! Die ersten Impfstoff-Transporte in Richtung Pflegeeinrichtungen

Am Montagmorgen haben die ersten 3 Kleintransporter die Uniklinik von Löwen in Flämisch-Brabant in Richtung der Pflegewohlheime in Flandern verlassen (Foto). Rund 500 Impfdosen wurden zu den Einrichtungen geliefert (Video unten), die als erste mit den Impfungen beginnen. Die Impfdosen erreichten das UZ Leuven am Samstag.