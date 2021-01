Olivia und Noah sind 2020 die beliebtesten Vornamen in Flandern

Im Laufe des zu Ende gehenden Jahres 2020 wurden 288 neugeborene Mädchen Olivia genannt und 351 Jungs bekamen den Namen Noah. Olivia war in Flandern auch letztes Jahr der beliebteste Name für kleine Mädchen, während Noah noch auf Platz 3 rangierte. 2019 war für Jungs Arthur am populärsten. Arthur ist dieses Jahr der zweitbeliebteste Vorname.

Bei den Mädchen folgen auf Olivia dieses Jahr Mila (263), Marie (257), Emma (252) und Ella (234). Bei den Jungs folgen auf Noah Arthur (295), Jules (285), Finn (279) und Lucas (277).

Auch in Flandern lassen sich frischgebackene Eltern bei der Suche nach einem Namen für ihre Kinder von beliebten Namen aus Show, Prominenz und sogar aus Wirtschaft und Politik beeinflussen. Dabei steht das britische Königshaus offenbar in der Beliebtheit oben an.

10 Jungs wurden dieses Jahr Harry genannt und 9 Archie. 68 neugeborene Jungs heißen Charles, doch das kann auch an dem jungen Club Brügge-Fußballstar Charles De Ketelaere liegen… Hinzu kommen 3 Elon (der Unternehmer Elon Musk von PayPal, SpaceX und Tesla?) und 2 Conner (Conner Rousseau, der Vorsitzende der flämischen Sozialisten SP.A?).

Bei den Mädchen gab es 2020 auch 131 Mal den Namen Billie (Popsängerin Billie Eilish) und 54 Mal Dua (Popsängerin Dua Lipa). Dieses Jahr gab es übrigens keinen Donald, wohl aber 7 Joes… Und auch Corona half dieses Jahr bei der Wahl eines Namens: So gab es wieder 15 Jungs, die auf den Namen Marc hören (der Virologe Marc Van Ranst?) und 8 Mädchen, die den Namen Erika bekamen (die Virologin Erika Vlieghe?). Auch kamen 18 Pierres hinzu (der Impfexperte Pierre Van Damme?). Doch dies sind natürlich nur Vermutungen…