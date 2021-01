Reklame am Brüsseler De Brouckère-Platz zwischen Coca Cola und Ahmadreza Djalali

Die Coca Cola-Leuchtreklame auf dem ikonischen Eckgebäude am De Brouckère-Platz in Brüssel - das der Stadt Brüssel gehörende Continental-Gebäude, wo die Boulevards Emile Jacqmin und Adolphe Max beginnen - ist seit langem umstritten und jetzt scheint sich herauszukristallisieren, dass sie verschwinden soll - zumindest in ihrer heutigen Form.

Im Brüsseler Regionalparlament wurde unlängst darüber debattiert, denn Städtebau-Staatssekretär Smet suchte nach Ideen und kreativen Lösungen für das Problem. Drei Möglichkeiten kamen dabei zum Tragen: Die Reklame verschwindet, es entsteht ein leuchtendes Kunstwerk an der Stelle der Leuchtreklame oder aber es wird eine historische Coca Cola-Reklame im Stil der 1950er Jahre dort angebracht.

Offenbar geht die Entscheidung in Richtung „Vintage“-Cola-Reklame. Das hat nicht zuletzt dann doch auch einen finanziellen Grund. Die Stadt Brüssel, notorisch finanziell eher knapp aufgestellt (derzeitiges Finanzloch rund 12. Mio. Euro), kassiert jährlich für diese Werbung 144.000 €…

Solidarisch mit Ahmadreza Djalali

Derzeit wird die Leuchtreklame in Abstimmung mit der Stadt Brüssel, der Brüsseler Hauptstadt-Region und mit Coca Cola wechselseitig genutzt. Dort erscheinen neben der knallroten Cola-Werbung auch Aufrufe zur Freilassung des im Iran in einer Todeszelle sitzenden iranisch-schwedischen Mediziners und Wissenschaftlers Ahmadreza Djalali bzw. zur Solidarität mit diesem, Djalali arbeitete in Brüssel als Notfallmediziner an der Brüsseler Uniklinik (UZ Brussel) und als Gastprofessor an der Freien Universität Brüssel (VUB).

(Lesen Sie bitte unter den 3 Fotos weiter)