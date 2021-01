Viel zu viel los: So sah es am Sonntag im Hohen Venn in Ostbelgien aus

Trotz Warnungen von Polizei und Bürgermeistern der Gemeinden in den Höhenlagen Ostbelgiens im Hohen Venn, an der Baraque Michel und am Signal de Botrange waren am Sonntag zahllose Menschen aus Belgien, den Niederlanden und Deutschland dorthin gefahren. Dies hatte nicht nur wenig Corona-konforme Menschenansammlungen zur Folge, sondern auch ein Verkehrschaos und Probleme durch zahlreiche Autofahrer, die sich ohne Winterreifen in die Schneelandschaft begeben hatten (Video unten).