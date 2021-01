Impfgegner setzen Familienangehörige der ersten geimpften Wallonin unter Druck

"Aber auch Mitarbeiter wurden über die sozialen Medien, von Familienmitgliedern oder Freunden angesprochen, um sie zu ermutigen, sich nicht impfen zu lassen", sagt eine Krankenschwester. Die Impfgegner behaupten, dass die Nebenwirkungen nicht bekannt sind und die Gefahr besteht, an der Impfung zu sterben. "Man kann durchaus besorgt sein, aber ich glaube nicht, dass dieser Impfstoff lebensbedrohlich", ist Eric überzeugt. "Ganz im Gegenteil.“

Eine der Mitarbeiterinnen aus dem Seniorenheim in Mons, das als eines der ersten eine Ladung Impfstoffe erhalten hatte, äußerte im RTBf-Interview ihre Zweifel. Der Impfstoff von Pfizer sei wissenschaftlich und medizinisch noch sehr jung: "Erst seit Juli wird an dem Impfstoff gearbeitet. Das macht mir Angst, ja. Was wird mit uns geschehen?", sagte die Krankenschwester.