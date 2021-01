Niemand weiß, welche flämischen Streckenabschnittskontrollen wirklich funktionieren

Neunzehn neue Streckenabschnittskontrollen werden nächstes Jahr auf regionalen Straßen in ganz Flandern in Betrieb genommen. Der Begriff Abschnittskontrolle bezeichnet ein System zur Überwachung von Tempolimits im Straßenverkehr, bei dem nicht die Geschwindigkeit an einem bestimmten Punkt gemessen wird, sondern die Durchschnittsgeschwindigkeit über eine längere Strecke. Hierzulande wird diese Methode Trajekt-Kontrolle genannt. Es hat sich jedoch herausgestellt, dass aufgrund eines Softwareproblems bei der Polizei alle neuen Streckenabschnittskontrollen, die nach 2018 zum Einsatz gekommen sind, nicht unbedingt korrekt funktionieren.