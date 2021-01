Polizeichef von Molenbeek nach Verstoß gegen Corona-Regeln vom Dienst suspendiert

Das Foto, das eifrig in den sozialen Medien geteilt wurde, zeigte Beamte, die eindeutig gegen die Corona-Regeln verstießen, die sie eigentlich durchsetzen sollen. Das sorgte in der breiteren Öffentlichkeit für Unmut. Viele Menschen konnten einfach nicht verstehen, wie so etwas passieren konnte.

In Molenbeek ist nun eine interne Untersuchung der Polizeiaufsichtsbehörde im Gange, um herauszufinden, wer an dieser Feier teilgenommen hat und was genau vorgefallen ist. Aufgrund der ersten Ergebnisse dieser Untersuchung wurde der Polizeichef von Molenbeek, der zu diesem Zeitpunkt im Dienst war, von seinem Posten suspendiert.