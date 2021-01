Rendezvous am Silvesterabend um 20:20 Uhr: Wir verabschieden uns gemeinsam von 2020

Am 31. Dezember um 20.20 Uhr läuten in vielen flämischen Städten und Gemeinden auch die Kirchenglocken und Glockentürme. Zu Ehren all derer, die in den letzten Monaten standhaft geblieben sind, und für alle, die Ermutigung brauchen. Der berühmte Carillonneur (Glockenspieler ) Luc Rombouts wird dazu in der brabantischen Universitätstadt Leuven (dt.: Löwen) ein Konzert auf dem Turmglockenspiel der Universitätsbibliothek geben. Auf dem Programm stehen Wiener Walzer.

"In Wien spielen sie am Neujahrstag das gleiche Programm wie sonst auch. Die Menschen freuen sich so sehr auf das neue Jahr, dass es gut ist, diese Art von fröhlicher Musik auch an Silvester für sie zu spielen. Die Leute können in ihren Kontaktblasen tanzen oder den Rhythmus des Radetzkymarsches von Johann Strauß mit schlagen".

Hein Huyghe hofft, dass das Jahr 2021 ein Jahr der Hoffnung wird, in dem das Leben allmählich wieder ein "Miteinander" werden kann. "Wir schließen das Jahr 2020 gemeinsam ab, wenn die ersten Impfstoffe verabreicht worden sind. Das neue Jahr wird uns allmählich wieder näher zusammenbringen. Ein Jahr, in dem wir unser Lächeln wiederfinden. Das wird uns allen gut tun."