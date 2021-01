Bedroht der Brexit in seiner aktuellen Form in Flandern mehr als 6.500 Jobs?

Laut einigen Analysen und Studien hätte Flandern im Rahmen eines „soften“ Brexit mindestens 0,6 % seines Brutto-Inlandsprodukts (BIP) verloren, doch, so Ministerpräsident Jambon: „Diese Zahl ist eine Simulation für einen ‚soften‘ Brexit, bei dem die Zusammenarbeit innerhalb einer Zollunion fortgesetzt worden wäre. Das ist mit dem vorliegenden Abkommen aber nicht so. Das Vereinigte Königreich verlässt die Zollunion. Wir können also davon ausgehen, dass die Auswirkungen größer sind. Wir werden wohl bei einem Verlust von rund 1 % des BIP liegen.“