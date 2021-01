Belgien erlässt strengere Regeln für Landsleute, die aus einer Roten Zone zurückkehren

Der Konzertierungsausschuss aus Bund, Ländern und Regionen hat am Mittwoch im Rahmen einer digitalen Sitzung beschlossen, dass sich Reiserückkehrer aus einer sogenannten „Roten Zone“ strengeren Regeln unterziehen müssen. Wer sich länger als 24 Stunden in einer solchen Region oder in einem so gekennzeichneten Land aufgehalten hat, der muss sich in Zukunft in Quarantäne begeben und am 1. sowie am 7. Tag einen Corona-Test durchführen lassen. Ist der zweite Test negativ, kann die Quarantäne beendet werden. Das gilt auch für schulpflichtige Kinder.