Die Brüsseler Polizeizonen werden in der Silvesternacht eng zusammenarbeiten

Die verschiedenen Polizeizonen in der Brüsseler Hauptstadt-Region werden auch in diesem Jahr in der Silvesternacht zusammenarbeiten. Doch in diesem Jahr wird diese Kooperation viel nötiger sein, als letztes Jahr, gilt es doch, Feiern mit zu vielen Leuten, das Feuerwerksverbot und Menschenansammlungen zu vermeiden sowie auf die Einhaltung der geltenden Corona-Vorschriften zu achten.