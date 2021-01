Das Hohe Venn wird am kommenden Wochenende für Touristen gesperrt

Polizei und Behörden in Ostbelgien werden an diesen drei Tagen alle Parkplätze zu den Wanderwegen im Hohen Venn schließen und die Polizei wird darauf achten, dass die Touristen aus der Wallonie, aus Flandern, aus den Niederlanden und aus Deutschland nicht, wie in den vergangenen Tagen, massenhaft hierherkommen, um den Schnee zu genießen.

Damit sorgen sie zum einen für Situationen, die derzeit nicht gerade den Corona-Maßnahmen entsprechen - zu große Menschenansammlungen, und zum anderen für ein enormes Verkehrschaos.

Nicht zuletzt reisen viele Zeitgenossen in Richtung verschneite Ardennen ohne Winterreifen, was die Situation nicht einfacher macht. Auch Wohnmobile, die am Straßenrand stehen bleiben wollen, damit die Besitzer hier übernachten, werden zurückgehalten.