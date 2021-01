"Let’s Tick Together" oder "Wenn die Gläser zum Abschied klingen"

In einem Videoclip (siehe unten) hatten einige Zeitgenossen aus unserem Land dazu aufgerufen, bei „Let’s Tick Together“ mitzumachen. Dazu gehörten der Virologe Marc Van Ranst, Heidi de Pauw von der Kinder und Vermissten-Such-Stiftung Child Focus, der Kinder und Jugendpsychiater Peter Adriaenssens und die Musikerinnen Tsar B, Alice on the Roof und Marie Daulne (Zap Mama).

Unser Haus, der öffentlich-rechtliche flämische Rundfunk VRT war mit der Kollegin und Nachrichtenredakteurin Fatma Taspinar vertreten. Vizepremier- und Wirtschafts- und Arbeitsminister Pierre-Yves Dermagne (PS) vertrat dabei die belgische Bundesregierung.