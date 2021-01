"Mit diesen Maßnahmen können wir unser Land maximal schützen"

Premierminister Alexander De Croo (Open VLD) sagte am Mittwochabend gegenüber VRT NWS, dass strengere Regeln und Ein- bzw. Rückreisebedingungen notwendig seien: „Die Tests schon am ersten Tag sind etwas neues. Wir sehen, dass die Zahlen in unserem Land gut sinken, doch in den meisten Nachbarländern steigen sie weiter und es gibt eine neue Virusvariante, die sehr gefährlich zu sein scheint. Die Situation in unserem Land ist recht gut und wir werden alles tun, um zu vermeiden, dass wir das Virus importieren.“

Ähnlich sieht das auch Bundesgesundheitsminister Frank Vandenbroucke (PS). Er kündigte an, dass die Polizei auch stichprobenartig Kontrollen bei Reisenden mit dem eigenen Wagen aus dem Urlaub zurückkehren durchführen wird, z.B. an den Autobahn-Grenzübergängen: „Es ist keine gute Idee, ins Ausland zu reisen und wir müssen gegenüber denen, die das dennoch tun, wirklich streng sein. Wir hatten denn auch Einstimmigkeit bei der Frage, um Leute, die zurückkommen, dazu zu verpflichten, sich mit ihrer ganzen Familie in Quarantäne zu begeben.“