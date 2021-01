2020 gehört jetzt tatsächlich der Vergangenheit an. Wegen der Corona-Krise wird es aber nicht so schnell in Vergessenheit geraten. Bis auf wenige Ausnahmen wurde Silvester ohne großes Feuerwerk und ohne feiernde Menschenmenge begangen. Die VRT-Nachrichtenredaktion hat ein Video montiert, in dem sie die Unterschiede zwischen Silvester ohne und mit Corona in Belgien und in anderen Ländern zeigt.