Hausärzte zweifeln an Kapazität der Corona-Testzentren: "Die Termine können für Samstag und Sonntag bereits alle belegt sein"

Die Zahl der Reiserückkehrer wird auf 50.000 bis 100.000 geschätzt. Dr. Roel Van Giel vom Hausarztverband Domus Medica appelliert an die Bürger, nicht den Hausarzt anzurufen oder zur Notaufnahme zu gehen: “Wer sich testen lassen muss, soll online einen Termin in einem Testzentrum vereinbaren. Bedenken Sie, dass die Testtermine am Samstag und Sonntag bereits alle belegt sein können. "