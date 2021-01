Zahlreiche Zwischenfälle auf Silvester in Brüssel: 20 Autos und Stadtmobiliar in Brand gesteckt

Außerdem gingen bei den Rettungsdiensten 55 Anrufe wegen brennenden Stadtmobiliars ein. Die Brüsseler Feuerwehr wurde auch drei Mal wegen eines Hausbrands gerufen. Die Ambulanz der Brüsseler Feuerwehr musste 75 Mal ausrücken.

Die öffentliche Verkehrsmittelgesellschaft MIVB/STIB stellte Schäden an drei Bussen, zwei Trams und zwei Haltestellen fest.

Die Polizeidienste mussten 370 Mal eingreifen und nahm 138 Personen vorübergehend fest. Gegen 16 Personen wurde Anzeige erstattet.

Am frühen Abend waren bereits vier Wagen in der Gemeinde Anderlecht und ein Wagen Vorst in Brand gesteckt worden. In Schaerbeek ertappte die Polizei einige Jugendliche mit Molotowcocktails. In der Gemeinde brannte auch ein Radunterstand (Foto oben) aus.

Insgesamt wurden bis Mitternacht in der Polizeizone Brüssel-Süd (Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst) 10 Wagen in Brand gesteckt. In der Zone Brüssel-Nord (Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-ten-Node) wurden zwei Wagen und zwei Motorräder angezündet, in der Zone Brüssel-West (Jette/Ganshoren/Koekelberg/Sint-Jans-Molenbeek/Sint-Agatha-Berchem) zwei und in der Zone Marlow (Ukkel/Audergem/Watermaal-Bosvoorde) drei Wagen.

Obwohl Feuerwerkskörper in der gesamten Region Brüssel-Hauptstadt verboten waren, musste die Polizei auch wegen der Anzündung von Feuerwerk 50 Mal eingreifen.

Gegen acht Personen wurde Anzeige wegen der Nichteinhaltung der Ausgangssperre erstattet. In der Zone Brüssel-Hauptstadt/Elsene legte die Polizei zwei Partys still.