Brexit: Einigung, Handelsabkommen und die Wirtschaft in Flandern

Faktisch haben die Briten ihren „konsequenten“ Ausstieg aus der EU

Trotz des erzielten Brexit- und Handelsabkommen haben die Briten einige ihrer Kernforderungen erreichen können und gerade diese treffen die EU im Allgemeinen und exportabhängige Wirtschaftsregionen, wie das belgische Bundesland Flandern im Besonderen hart.

Die Briten verlassen den europäischen internen Markt und damit das Prinzip des freien Verkehrs von Gütern, Kapital und Arbeitskräften und nicht zuletzt auch die europäische Zollunion. Das wird hier deutlich zu spüren sein… Flandern ist gemeinsam mit Deutschland und den Niederlanden einer der größten Exporteure von Produkten aus der EU nach Großbritannien. In den ersten 9 Monaten des vergangenen Jahres (2020) führte Flandern Waren und Güter in einem Volumen von rund 16 Mia. € auf die britischen Inseln aus. Importe von dort aus hatten einen Wert von knapp der Hälfte davon.

Einen wichtigen Anteil an diesem Export hat die Landwirtschaft in Flandern. Gerade in diesem Bereich wird der Export nach Großbritannien mühsamer werden, als bisher. Das wird nicht nur an längeren Zollprozeduren liegen, die überdies auch noch aufwendiger werden (mehr Verwaltungs- und Papieraufwand).