Hohes Venn: Zufahrten zu den Wandergebieten gesperrt

Die drei wichtigsten Zufahrtsstraßen in Richtung Baraque Michel, Botrange und dem Veen-Gebiet zwischen Eupen und Monschau (N67, N68 und N676) waren bereits am Freitag von der Polizei abgesperrt worden und dies bleibt bis zum Sonntag (3. Januar) so. Durchfahrt wurde nur dem öffentlichen Nahverkehr und Anliegern gestattet. Ähnlich gingen die Behörden auch an der Baraque Fraiture in der Provinz Luxemburg und am Croix-Scaille und dem dazugehörenden Aussichtsturm Tour du Millénaire in der Provinz Namür vor - ebenfalls beliebte Wander-, Ausflugs- und Skigebiete im Winter.

Polizei und Behörden in Ostbelgien erlauben den Tagestouristen wohl, sich zu Fuß dorthin zu begeben. Doch Parkplätze müssen in einiger Entfernung gesucht werden. Einige Ausflügler begeben sich mit Bussen von Eupen oder von Malmedy aus in Richtung Höhenlagen des Hohen Venns.

Die wenigen, die hierherkommen, können von einer einmaligen Schneelandschaft ohne Menschenandrang und Verkehrschaos profitieren, doch es gilt weiterhin der (Corona)Rat, dass man doch besser zu Hause oder in der eigenen Gegend bleiben soll. .