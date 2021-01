LKW-Maut in Belgien: Neue Tarife ab 2021 - Mautpflichtiges Streckennetz bleibt unverändert

Seit dem 1. Januar 2021 gelten neue Tarife für die LKW-Maut in Belgien. Die Wallonie zog an diesem Stichtag mit der Kilometerabgabe in Flandern und in der Brüsseler Hauptstadt-Region gleich. Das mautpflichtige Straßen- und Autobahnnetz in Belgien bleibt aber weiter unverändert.