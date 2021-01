Reiserückkehrer werden kontrolliert und können sich rasch testen lassen

Wer aus einer sogenannten „Roten Zone“ zurück nach Belgien kommt, der muss sich testen lassen und sich für 7 Tage in Quarantäne begeben, wenn er sich dort länger als 48 Stunden aufgehalten hat. Tests müssen am 1. sowie am 7. Quarantänetag durchgeführt werden (siehe auch nebenstehenden Beitrag).

Für Bundesinnenministerin Annelies Verlinden (CD&V), die am Samstagmorgen in Hondelange dabei war, ist wichtig, dass diese Kontrollen stattfinden, denn sie geht davon aus, dass einige Leute nicht davon ausgehen, dass die belgischen Behörden wirklich streng kontrollieren: „Wir können hier heute feststellen, dass die Polizei alles daran tut, um Heimkehrer aus ‚Roten Zonen‘ zu kontrollieren. Das ist besonders wichtig, weil wir heute mit den Zahlen in Belgien gut da stehen. Wir wollen, dass das in den kommenden Wochen so bleibt und deshalb müssen wir die Leute darum bitten müssen, in Quarantäne zu gehen, wenn sie aus einer ‚Roten Zone‘ kommen.“