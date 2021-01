Wie geht Flandern mit dem Schulstart nach den Weihnachtsferien um?

Die aktuelle Situation in den flämischen Schulen bleibt damit so, wie sie im Rahmen der zweiten Coronawelle vor einigen Wochen beschlossen wurde. Entschieden wurde bei den Beratungen am Samstag allerdings, dass die aktuellen Regelungen vorerst bis zu den Krokusferien in Flandern dauern werden, die im neuen Jahr vom 15. bis zum 21. Februar dauern werden.

Das bedeutet für einige Jahrgänge in den Mittelschulen, dass sie weiterhin einen Wechselunterricht zwischen Präsenzunterricht in der Schule und Fernunterricht von zu Hause aus haben. Dieser Wechsel findet etwa zur Hälfte vor Ort in der Klasse oder als „Homeschooling“ statt.

Bildungsminister Weyts hätte am liebsten wieder mit Lockerungen begonnen, doch die Sorge vor der auch bei Kindern ansteckenderen Coronavirus-Variante aus Großbritannien führte zu einem Umdenken. Die Schulträger und die Virologen warnen schon seit längerem vor dieser Mutation und drängten den Minister dazu, vorerst besser keine Lockerungen, sprich Ganztagsunterricht in den Schulen zuzulassen.

Im Laufe der kommenden Woche soll auf die neue Situation durch den neuen Virusstamm auch auf Schnelltests von Lehrern und Schulkindern gesetzt werden. Zudem wird noch besprochen, in allen Schulen eine Maskenpflicht für die Schulkindern einzuführen, die dann auch für die Kinder in den Sportvereinen und im Rahmen anderer außerschulischer Aktivitäten getragen werden müssen.

Über die Frage, ob die Krokusferien in Flandern dieses Jahr um eine Woche verlängert werden sollen, wie dies bereits Corona-bedingt in den Herbstferien der Fall war, ist aber noch nichts beschlossen worden. Das hängt wohl von der weiteren Entwicklung der Corona-Statistiken ab, bei denen auf die Ergebnisse bzw. auf die Auswirkungen von den Weihnachts- und Neujahrsfeiern bzw. der Urlaubsrückkehrer gewartet wird.