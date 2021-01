Die Corona-Zahlen in Belgien sinken stark, sind aber mit Vorsicht zu genießen

Zwischen dem 24. und dem 30. Dezember wurden pro Tag durchschnittlich 1.601 neue Ansteckungen mit Corona registriert. Das sind 31 % weniger als im vorangegangenen Messzeitraum. Zu beachten gilt dabei, dass in diesem Zeitraum auch rund 30 % weniger Tests abgenommen wurden.

In diesem Zeitraum wurden im Durchschnitt nur rund 26.300 Tests durchgeführt. Möglicherweise ist ein Teil der Neuansteckungen also noch gar nicht entdeckt… Im genannten Zeitraum erwiesen sich knapp 7 % aller Tests als positiv. Diese Zahl bleibt mit leichten Schwankungen in etwa gleich seit einigen Tagen.

Im Bereich der Krankenhausaufnahmen von neuen Corona-Patienten ist festzustellen, dass die sinkenden Zahlen etwas abflachen. Zwischen dem 27. Dezember und dem 2. Januar wurden täglich etwa 148 Patienten hospitalisiert. Das ist ein Rückgang um nur noch 6 % auf Wochenbasis. In den vergangenen beiden Tagen sank dieser Wert um 16 bzw. um 20 %.

Derzeit liegen in Belgien 2.125 Corona-Patienten im Krankenhaus - 43 mehr als am Samstag (2. Januar). 480 davon werden auf Intensivstationen behandelt, wovon wiederrum 226 künstlich beatmet werden müssen. Bisher wurden in Belgien 48.221 mit Corona infizierte Patienten in Krankenhäusern behandelt.

Die Zahl der Todesfälle pro Tag sinkt im Durchschnitt weiter sehr stark. Zwischen dem 24. und dem 30. September starben täglich etwa 69 Personen an einer Covid-19-Ansteckung. Das sind 22 % weniger als in der Woche davor. Seit Ausbruch der Corona-Krise sind in Belgien 19.644 Personen an den Folgen dieses Virus gestorben.