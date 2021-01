Infektologin Erika Vlieghe: "Corona-Zahlen kritisch betrachten"

Das könnte ihrer Ansicht nach bedeuten, dass auch kleinere Schulkinder Mundmasken in der Schule tragen müssen, dass außerschulische Aktivitäten wieder reduziert werden und dass man in grenznahen Gebiete Geschäfte schließen muss: „Das sind Dinge, wie wir nicht gerne beschließen, doch die die Entwicklung in unseren Nachbarländern ist traurig. Es kommt darauf an, besonders vorsichtig zu sein. Und die Corona-Tests sind ein wichtiges Instrument, um dabei den Finger am Puls zu halten.“