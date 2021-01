Testzentren in Bahnhöfen und Flughäfen: Tausende Reisende haben sich testen lassen

Die Einreise-Auflagen der belgischen Behörden verlangen, dass sich Reisende in diesem Fall für die Dauer von 7 Tagen in Quarantäne begeben müssen. Dabei muss ein Test am 1. Tag und am 7. Tag durchgeführt werden. Deshalb wurde auch ein Testzentrum im internationalen Brüsseler Bahnhof eingerichtet, damit dieser erste Test quasi schon bei der Ein- oder Rückreise abgenommen werden kann. Täglich können hier bis zu 840 Covid-19-Tests durchgeführt werden.

In Brüssel-Süd/Midi kommen die Eurostar-Züge aus London an, sowie TGV- und Thalys-Züge aus Frankreich, internationale ICs aus den Niederlanden sowie der ICE aus Deutschland. Die Nightjet-Nachtzüge aus Wien sind in der Corona-Krise ausgesetzt worden. Auch in den Bahnhöfen Antwerpen-Zentral (Züge aus den Niederlanden) und Lüttich-Guillemins (Züge aus Deutschland, Luxemburg, den Niederlanden) wurden solche Testzentren eingerichtet.

Tests in den Flughäfen

Inzwischen laufen die Tests für ankommende Reisende am Brussels Airport in Zaventem nach anfänglichen organisatorischen Schwierigkeiten am Samstagvormittag nach Plan. Hier wurde die Testkapazität gehörig ausgebaut und lange Warteschlangen bilden sich nicht mehr.

Am internationalen Charterflughafen von Charleroi hingegen gab es seit dem Jahreswechsel einige Probleme. Einige Reisende konnten nach ihrem Einreisecheck den Flughafen ohne weiteres und ohne Aufforderung zum Corona-Test verlassen, wie verschiedene Medien in Belgien meldeten. Inzwischen arbeitet das Corona-Testzentrum dort aber ebenfalls nach Vorschrift, wie die VRT-Mittagsnachrichten am Sonntag melden konnten. Dort können pro Tag bis zu 750 ankommende Reisende getestet werden.

Am Sonntagabend landeten kurz hintereinander gleich mehrere Flugzeuge in Zaventem. Das führte zu langen Warteschlangen und zu etwas Gedränge in den Gängen vor den Schaltern zur Anmeldung für die Corona-Tests. Dies führte zu Kritik, doch alle wartenden Reisenden verhielten sich vorbildlich und trugen vorschriftsmäßig ihre Mundmasken (Foto ganz unten).

Zehntausende Urlaubsrückkehrer lassen sich testen

An diesem letzten Wochenende der Weihnachtsferien kehrten zwischen 37.000 und 40.000 belgische Urlauber aus Ländern zurück, die als rote Corona-Zonen gekennzeichnet sind. Die meisten von ihnen haben vorschriftsmäßig ihr sogenanntes „Passenger Locator Form“ ausgefüllt, das den hiesigen Behörden Informationen über den Aufenthaltsort, die Dauer des Aufenthaltsorts und die Anzahl der Mitreisenden bieten muss.

Mangelhafte Kontrolle von Urlaubern im Auto

An den Flughäfen und in den internationalen Bahnhöfen des Landes ist die Kontrolle der Reiserückkehrer kaum ein Problem, doch Urlauber, die mit dem eigenen Wagen oder dem Wohnmobil unterwegs sind, können nicht unbedingt aller ausfindig gemacht werden. Offenbar wird etwa jedes dritte Straßenfahrzeug kontrolliert, das über die Grenze nach Belgien hineinfährt.

Das ist vielen zu wenig, u.a. dem Virologen Marc Van Ranst von der Universität Löwen (KU Leuven): „Wenn sie sich testen lassen und in Quarantäne begeben, reicht das. Doch einige Leute tun das nicht und das ist gefährlich. Das zeugt nicht von bürgerlicher Verantwortung. Auf den Straßen könnten mehr Kontrollen sein als nur ein Auto alle 10 Minuten.“