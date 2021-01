Quarantänepflicht auch für Kinder: Schulen wollen wissen, wer in Urlaub gefahren ist

In den Mittelschulen des flämischen Gemeinschafts-Unterrichts (GO!) in Ypern (Westflandern) werden die Lehrpersonen bei den Schülern die Frage stellen, wer eventuell in Urlaub gefahren ist. Hier werden die betreffenden Schüler nach Hause geschickt, um ihre Quarantäne abzusitzen. Dabei werden auch sie digital unterrichtet.

Im RHIZO Lyzeum in Kortrijk in Westflandern hingegen setzt die Schulverwaltung auf die Eigenverantwortung der Eltern. Hier werden die Schulkinder nicht in der Klasse oder in der Schule nach eventuellen Urlaubsreisen befragt.

Direktorin Franceska Verhenne will keine Rundfragen in den Klassen: „Wir haben die Eltern schon vor den Weihnachtsferien dazu aufgerufen, sich bei uns zu melden, wenn sie in ein Land, das eine ‚Rote Zone‘ ist, in Urlaub gefahren sind. Wir rechnen also mit dem Verantwortungsbewusstsein und mit dem Bürgersinn der Eltern. Das funktioniert, denn am Wochenende haben sich fünf Eltern bei uns gemeldet und mitgeteilt, dass ihr Sohn oder ihre Tochter zuhause bleiben wird.“