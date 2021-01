Start des Winterschlussverkaufs: Der Ausverkauf ist für den Modehandel sehr wichtig

An diesem Montag hat in Belgien der Winterschlussverkauf begonnen. Doch so wichtig er auch in diesem Jahr ist, einen Run auf die Bekleidungsgeschäfte gab es noch nicht überall, wie unser Video von der Antwerpener Einkaufsmeile Meir zeigt. Und doch brauchen die Modeläden diesen WSV sehr dringend, sonst bleiben sie auf ihren Lagerbeständen sitzen, der sich auch durch den Corona-Lockdown im Herbst weiter angehäuft hat.