Ausstellungen in Belgien: Was geht ab? Wo kann besucht werden und wo wird virtuell ausgestellt?

Hangar: 5. PhotoBrussels Festival

„The World Within“, so nennt das Brüsseler Hangar Photo Art Center seine vom 21. Januar bis zum 27. März laufende Ausstellung, die sich mit dem Corona-Jahr 2020 befasst. Hangar hatte europäische Fotografen dazu aufgerufen, Corona mit ihren eigenen Augen und Gefühlen zu dokumentieren. Im Zeitraum des ersten Lockdowns in Belgien (März bis Juni 2020) reagierten mehrere hundert Fotografen darauf uns sendeten Fotos oder Videos ein, aus denen 27 Künstler ausgewählt wurden: Gérome Barry (FR), Marguerite Bornhauser (FR), Ferhat Bouda (AG), Lucile Boiron (FR), Bruno Boudjelal (FR), Sarah Bouillaud (FR), Jean-Marc Caimi & Valentina Piccinni (IT), Julia Fullerton-Batten (DE), Gabriele Galimberti (IT), Gonçalo Fonseca (PT), Nick Hannes (BE), Giovanni Hänninen (IT), Philip Hatcher-Moore (UK), Pierre Jarlan (FR), Kíra Krász (HU), Yann Laubscher (CH), Lucas Leffler (BE), Edgar Martins (PT), Alisa Martynova (RU), Patrick Messina (FR), Alice Pallot (FR), Eléa Jeanne Schmitter & Le Massi (FR/CA), Alexandra Serrano (FR), Frédéric Stucin (FR), Mattia Sugamiele (IT), Simon Vansteenwinckel (BE), Laure Vasconi (FR).

Info: www.hangar.art