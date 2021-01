Corona-Koordinator fordert Änderung der Impfprioritäten: zuerst das Pflegepersonal, dann die Seniorenheime

Dr. Stefaan Vandecasteele, Corona-Koordinator am AZ Sint-Jan-Krankenhaus in Brügge und zwei Kollegen haben einen offenen Brief an Gesundheitsminister Frank Vandenbroucke (SP.A) und die politischen Entscheidungsträger geschrieben. Sie fordern, dass das Gesundheitspersonal, das direkten Kontakt zu den Bewohnern von Seniorenheimen und zu Krankenhauspatienten hat, zuerst geimpft werden soll. Und nicht die Bewohner der Senioren- und Pflegeheime, wie es der Impfplan jetzt vorschreibt.