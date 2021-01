Sciensano-Virologe Steven Van Gucht zu den aktuellen Corona-Zahlen: Motivation ist wichtigste Waffe

Van Gucht sieht auch eine allmähliche Verbesserung in den Wohn- und Pflegeheimen. "In der Woche vom 22. bis 29. Dezember ist die Zahl der Infektionen und größeren Ausbrüche in den Wohn- und Pflegeheimen sowohl in Flandern als auch in der Wallonie und in Brüssel zurückgegangen. 24 % der flämischen Einrichtungen (statt 28 % in der Vorwoche) meldeten mindestens einen Corona-Fall. In Wallonien waren es 20 % im Vergleich zu 23 %, in Brüssel 10 % im Vergleich zu 14 % in der Vorwoche. 9 % der flämischen Seniorenheime hatten einen größeren Ausbruch mit 10 oder mehr Fällen. In der Wallonie waren 7 % und in Brüssel nur 4 % betroffen. Auch die Zahl der Todesfälle in Pflegeheimen ging zurück".