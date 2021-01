Terrorismus: 10 Verdächtige werden für die Morde vom 22. März 2016 vor ein Geschworenengericht gebracht

Aber die Ratskammer geht noch einen Schritt weiter als die ursprüngliche Forderung der Staatsanwaltschaft. Letztere hatte die Überweisung der Brüder Farisi an ein Strafgericht beantragt. Der Anklagegrund lautete Mitgliedschaft in einer Terrororganisation. Die Brüder waren nicht direkt an den Anschlägen beteiligt, vermieteten aber Räume an die Terroristen. Die Ratskammer ist der Staatsanwaltschaft aber nicht gefolgt, sondern forderte auch für die Farisi-Brüder einen Prozess vor dem Assisenhof.

