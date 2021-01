Verschärfte Kontrolle von Reiserückkehrern in Brüssel

Wer aus einem Urlaub aus einer roten Zone zurückkehrt, muss am ersten und siebten Tag seiner Rückkehr getestet werden. In der Zwischenzeit müssen Reiserückkehrer in Quarantäne bleiben. Der Brüsseler Ministerpräsident Rudi Vervoort (PS) appelliert an die zurückgekehrten Urlauber, die Maßnahmen strikt einzuhalten, um einen erneuten Anstieg der Infektionszahlen zu vermeiden. Es sei Aufgabe der Region Brüssel, dies zu überwachen.