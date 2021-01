Wie viele Corona-Impfstoffe gibt es derzeit in Belgien? Wie viele werden  in den kommenden Wochen erwartet?

Bereits 700 Belgier haben ihre erste Impfung mit dem Pfizer-Impfstoff erhalten, weniger als 0,01 Prozent der belgischen Bevölkerung. In der laufenden Woche werden weitere 23.000 Belgier geimpft: 6.600 in Flandern, 12.000 in der Wallonie und 4.000 in Brüssel.

Das ist weniger, als an Impfdosen verfügbar sind, selbst wenn man berücksichtigt, dass die Hälfte für eine zweite Impfung in den nächsten Wochen beiseitegelegt wird. Es sind genug Impfdosen vorrätig, um etwa 45.000 Spritzen in dieser Woche zu geben.

Aber, so unterstreicht Dirk Ramaekers von der Task Force Impfungen, wir sollten uns nicht von dieser Zahl blenden lassen. Alles wird sich in den kommenden Wochen enorm beschleunigen, sodass der Vorrat, den wir "übrighaben", wahrscheinlich schnell aufgebraucht sein wird.