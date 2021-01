Beim Bau des Casinos von Middelkerke wurden Bunker des deutschen Atlantikwalls entdeckt

Bei den Arbeiten zum Bau des neuen Casinos im Badeort Middelkerke an der Nordseeküste sind am dortigen Deich in der Nähe des Epernay-Platzes die Reste eines deutschen Bunkers aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Dieser und andere dort vermutete Bunker gehören zum sogenannten „Atlantikwall“, eine Befestigungsanlage entlang der Küstenlinie in Belgien und Frankreich.