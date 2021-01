Die Zahl der Zulassungen für Neuwagen ist in Belgien um 22 % gegenüber 2019 zurückgegangen

Belgiens Armee will hunderte neue Nutzfahrzeuge bestellen

Die Nutzfahrzeughersteller könnten bald einige Bestellungen der belgischen Armee erreichen. Diese will dieses Jahr 636 leichte Lastwagen und 243 schwere LKW ankaufen. Die belgische Bundesregierung hat dem bereits zugestimmt. 350 der neuen 4X4-Fahrzeuge sollen gepanzerte Versionen werden.

Mit den neuen Bestellungen sollen die in den 1990er Jahren angeschafften Lastwagen vom Typ Volvo N10 und die geländegängigen leichten Unimog-Lastwagen ersetzt werden. Die Allrad-angetriebenen Volvos (8x8) könnten eventuell von Neufahrzeugen der niederländischen LKW-Firma DAF ersetzt werden, die auch in Belgien (in Westerlo, Provinz Antwerpen) ein Werk unterhält, in dem Achsen und Fahrerhäuser hergestellt werden.