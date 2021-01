Vizepremier De Sutter verteidigt Impfstrategien in Belgien und der EU - Auch unser Land bekommt Moderna-Impfstoff

Vizepremierministerin Petra De Sutter (Groen - Foto) hat die Impfpolitik im eigenen Land und in der EU verteidigt. Die flämische Grüne - Ministerin für staatliche Unternehmen und Verwaltung - weist die Kritik an den Impfstrategien zurück: „Europa hat zu verschiedenen Impfstoffen verhandelt und ist vorsichtig und behutsam an die Arbeit gegangen.“ Die frühere EU-Abgeordnete reagierte damit auf den Impfvorsprung in Israel, den USA und Großbritannien. Die Meldung, dass die EMA dem Vakzin von Moderna grünes Licht erteilt, könnte auch in Belgien für eine Beschleunigung der Impfkampagnen sorgen.