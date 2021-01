Vorerst kein Brexit-Chaos im Hafen von Zeebrügge

Derzeit läuft der Verkehr Richtung Großbritannien in Zeebrügge nur zu etwa 30 % des normalen Güter- und LKW-Aufkommens in einem Januar-Monat. Die vor und im Hafen neu angelegten Wartezonen für Lastwagen aus ganz Europa, die in Richtung Fähre nach Großbritannien fahren bzw. die auf die Regelung ihrer ab jetzt erforderlichen neuen Zollformalitäten warten, sind bei weitem nicht ausgeschöpft.