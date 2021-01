2020 war ein Spitzenjahr für die Solar- und die Windenergie in Belgien

Weniger Kernenergie

Dass letztes Jahr mehr Energie aus erneuerbaren Quellen gewonnen werden konnte, kommt laut Elia der allgemeinen Energiegewinnung entgegen. Letztes Jahr produzierten die belgischen Kernkraftwerke rund 10 Terrawatt-Stunden weniger Elektrizität als 2019. Das bedeutet, dass der Anteil der Kernenergie in unserem Land bei nur noch knapp 40 % liegt.

„Das hat auch mit der Tatsache zu tun, dass einige geplante und einige ungeplante Revisionen anstanden. Deshalb mussten Reaktoren zeitweise außer Betrieb gesetzt werden. Doch in solchen Fällen haben wir stets Stromimporte nötig. Das Seltsame am vergangenen Jahr ist, dass das nicht der Fall war. Import und Export lagen mehr oder weniger im Gleichgewicht“, so Elia-Sprecherin Marie-Laure Vanwanseele. Diese Entwicklung ist ebenfalls auf den gesteigerten Anteil an erneuerbarer Energie zurückzuführen.